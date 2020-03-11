Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подала в отставку. Она призналась, что ей трудно переключиться на работу с новым составом правительства.

Фото заявления об увольнении и объяснение его причин чиновница опубликовала в Facebook.

По словам Шуляк, она тесно сотрудничала с правительством Алексея Гончарука и честно поддерживала их инициативы, так как за ними "большое будущее". Быстро перестроиться на новую программу Кабмина она не смогла.

"Признаюсь откровенно: "быстро переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый... ...В ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - объяснила свое решение Шуляк.

Она похвалила команду Гончарука за то, что той "удалось гармонизировать понятия времени и качества". По ее мнению, важно, чтобы результаты ее труда никто не уничтожил.

В конце поста Шуляк пожелала новому правительству "быть только лучше".

Напомним, Шуляк стала новым представителем Кабмина в Раде в середине ноября прошлого года. Она сменила в этой должности Ирину Верещук, отказавшуюся исполнять обязанности представителя.