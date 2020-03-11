В среду, 11 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по Донбассу.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о работе контактной группы.

"Да, Дмитрий Козак и Андрей Ермак уже прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы", - рассказал источник.



Напомним, что предыдущая встреча Ермак и Козака так же прошла в Минске 1 марта 2020 года.

Во время той встречи стороны обсудили вопросы обмена пленными в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре 2019 года.

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