В Минобороны заявили об уничтожении боевого расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и выигранном бое в районе населенного пункта Пески на Донбассе, где накануне ВСУ потеряли два грузовика и, как минимум, трех человек погибшими.

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны в Facebook.

"Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, подразделения Объединенных сил полностью подавили огневую активность противника и уничтожили боевой расчет ПТРК, который накануне подбил автомобиль с украинскими воинами.

"По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, в результате которых вся огневая активность противника была прекращена. Расчет ПТРК как боевая единица перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен, - сообщили в Минобороны.

Также речь идет о том, что после окончания боя из пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. В Минобороны заявили, что потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести.

Скриншот: Facebook/ Міністерство оборони України

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о новых боях на Донбассе, которые начались еще 8 марта, а спустя несколько дней получили новый виток, когда на линии фронта у поселка Пески произошло столкновение.