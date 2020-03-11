Концерн "Укроборонпром" принял решение о передаче 21 предприятия в Фонд госимущества. Еще два предприятия будут переданы в космическое агентство.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава предприятия Айварас Абромавичус.

Решение, отметим, было принято на заседании набсовета две недели назад.

В ФГИУ будут переданы неработающие предприятия, на которых давно не производится продукция военного назначения и производится не будет, уточнил Абромавичус: "Они имели 100 сотрудников на 21 предприятие и 1 млн долларов выручки. Передаем практически "пустышки".

В космическое агентство будут переданы "Конекс" (специализируется на разработке и производстве бортовой аппаратуры для космических аппаратов, в частности оборудования для обработки данных дистанционного зондирования Земли) и "Проминь" (специализируется на разработке и изготовлении передающей аппаратуры, антенных систем с разным диаметром зеркал для наземных станций спутникового телевидения и связи. Продукция предприятия востребована для производства систем ПВО и авиационной навигации).

Абромавичус сообщил, что совместно с набсоветом было принято решение, что "Укроборонпром" не должен заниматься космической деятельностью. "Таким образом, в ближайшем будущем в "Укроборонпроме" будет минус 23 предприятия", - резюмировал глава концерна.

Напомним, что глава "Укроборонпрома" с литовским паспортом Абромавичус получил от СБУ доступ к гостайне.

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