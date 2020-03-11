В связи с распространением смертельно опасного коронавируса в Украине уменьшили количество пунктов въезда в страну и выезда из нее. Такое решение Кабмина сегодня анонсировал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом он сослался на международную практику.

"Или мы будем продолжать температурный скрининг на границе или с учетом распространения ситуации возможно будет принято решение, мы его будем инициировать, запускать людей только через международные признанные пункты въезда в страну. То есть, мы можем уменьшить количество пунктов, через которые будут приезжать в страну и выезжать люди из других стран, а также граждане Украины. Это международная практика. Это прописано в медико-санитарных правилах, что когда определяется чрезвычайная ситуация, в стране могут работать только определенные пункты въезда", - объяснил Ляшко.

Как стало известно, Кабмин поддержал решение о сокращении числа пунктов въезда и выезда на украинской границе. Как сообщила присутствовавшая на заседании правительства нардеп Виктория Сюмар, из 219 останется 49 пунктов. То есть закроется 170 из них.

"Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар.

Напомним, по состоянию на среду, 11 марта, в Украине официально подтвержден всего один случай заболевания коронавирусом - у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Но при этом в Украине не хватает тест-систем для выявления опасного вируса, поэтому диагностика с их помощью происходит выборочно и в крайних случаях.

Также мы сообщали, что с четверга, 12 марта, Киев закрывается на карантин в связи с распространением коронавируса.