Американская организация в сфере международных связей "Совет по международным отношениям" (CFR) отменила круглый стол под названием "Ведение бизнеса в условиях угрозы коронавируса". Причина отмены мероприятия - распространение коронавируса.

Об этом сообщает сайт Bloomberg.

Конференция должна была пройти в пятницу, 13 марта, в Нью-Йорке. CFR также отменил другие конференции, запланированные на период с 11 марта по 3 апреля, включая круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и мероприятия по всему США.

Собрания CFR стали одним из пунктов длинного списка отмененных или отложенных мероприятий в Соединенных Штатах, включая ежегодный автосалон в Нью-Йорке. Во вторник Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка заявила, что автосалон будет перенесен на конец августа.

По данным Bloomberg, в США распространение нового вируса уже помешало проведению более 50 крупных мероприятий с посещаемостью около 1 миллиона человек.

Между тем в Киеве из-за коронавируса закрыли на карантин все школы и вузы, а также отменили развлечения и киносеансы.

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