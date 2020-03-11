В Киеве в связи с противоэпидемическими мерами, введенными из-за коронавируса, запрещены все массовые мероприятия численностью более 60 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу мэра города Виталия Кличко сообщает Тribuna.com.

"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей", - сказано в сообщении.

Выполнять распоряжение городских властей должны организаторы мероприятий.

Директор музейного комплексу "Мистецький Арсенал" сообщила, что в галерее после соответствующего решения следят, чтобы одновременно в здании не было больше 60 посетителей. Также там отменили вернисаж в честь открытия выставки "Отпечаток", посвященную столетию историю украинской графики. Она начнет свою работу 20 марта. Кроме того, музейный комплекс, по ее словам, попробует перенести свою работу в онлайн, чтобы показывать людям искусство дистанционно.

Скриншот: Facebook/ Olesya Ostrovska

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве с 12 марта и, предварительно, до конца месяца введены противоэпидемические меры. В столице закрывают школы, вузы, кинотеатры, отменяют концерты и останавливают свою работу развлекательные зоны в ТРЦ. Мы в режиме онлайн следим за тем, что происходит во всей стране в связи с коронавирусом.

Между тем, 10 марта в СМИ появилась информация, что в среду правительство объявит общенациональный карантин.