Бывший народный депутат от партии "Народный фронт" Михаил Гаврилюк трудится таксистом в Киеве. Он признался журналистам, что новая работа приносит ему от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.

Свои доходы "казак" раскрыл авторам репортажа, который вышел на 5 канале.



По словам экс-парламентария, некоторые пассажиры его не узнают, и он им не рассказывает, что раньше голосовал за законы в Верховной Раде. Он признался, что сел за руль такси из-за "нелегких времен".

Видео: YouTube/ 5 канал

Гаврилюк таксует на собственной машине, которую старается содержать в идеальной чистоте, так как чувствует ответственность перед пассажирами. Свою работу он воспринимает как временную.



"Это же такси у меня – временная работа. Я сейчас работаю, потому что надо жить за что-то. Может, человек, который будет ехать, скажет, что тому или иному директору нужны ответственные люди. Надеюсь, что со временем у нас будет какая-то лучшая работа. Может, каким-то директором буду, может, руководителем", – помечтал Гаврилюк.



На вопрос журналистки, не планирует ли он снова стать депутатом, "казак" ответил: "Жена против".

Он доволен свободным графиком работы.



"Домой приношу от 15 до 35 тысяч гривень. Я на счетчик посмотрел: заработал тысячу гривень. Хватит мне? Хватит. На этом я закрываю себе эфир и пошел отдыхать", – сказал Гаврилюк и добавил, что в Раде он получал всего 28 тысяч гривен в месяц.

Как рассказывала "Страна", человека, похожего на депутата восьмого созыва, впервые за рулем такси заметила киевлянка Алла Желизняк в конце февраля.

После поднявшейся шумихи в прессе Гаврилюк признался, что действительно стал таксистом.