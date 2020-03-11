Депутаты фракции "Слуги народа" предлагают ввести в наблюдательных советах государственных компаний и банков гендерную квоту, чтобы представительство каждого из полов.

Об этом свидетельствует законопроект №3193 "Об обеспечении равных прав и возможностей граждан по представительству в НС и органах управления государственных унитарных предприятий, хозобществ и госбанков", обнародованный на сайте парламента.

Так, группа из 47 депутатов фракции "Слуги народа" предлагает усовершенствовать действующее законодательство для создания благоприятных условий и обеспечения равных прав и возможностей для представителей обоих полов.

"Отбор и назначение на должности членов набсоветов осуществляется с соблюдением требований касательно представительства каждого пола. Количество представителей одного пола, избираемых и назначаемых на должности членов наблюдательных советов государственного или коммунального унитарного предприятия, хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежит государству, должна составлять не менее 40% от общего состава наблюдательного совета", - сказано в документе.

Также депутаты предлагают установить минимальное количество представителей одного пола в составе наблюдательных советов госкомпаний и банков и коллегиального исполнительного органа акционерных обществ.

Согласно законопроекту, в набсоветах, состав которых сформировали до вступления законопроекта в силу, в течение следующих 2 лет следует обеспечить представительство пола, представленного в меньшинстве, на уровне не менее 20% от общего состава набсовета.

Напомним, в Верховной Раде девятого созыва работает рекордное число женщин-депутатов, их 20% от общего количества народных избранников.