В среду, 11 марта, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса Covid - 19. Он начнется с 12 марта и продлится до 3 апреля.

Правда, почему такой ажиотаж - неясно. Ведь официально в Украине официально зарегистрирован лишь 1 случай заражения. Значит, по факту заболевших может быть и больше. И власти об этом знают. Как признался главный санврач Виктор Ляшко, проверяли на коронавирус только 40 человек по всей стране. Поскольку экспресс-тесты на Covid-19 начали поступать в Украину только вчера.

Это, конечно, мизерная цифра. Поэтому реально заболевших, по оценке врачей - близко к сотне человек.

Среди мер ограничения - карантин в школах, детсадах, вузах, отмена киносеансов, концертов, закрытие развлекательных центрах в ТРЦ. Церкви попросят не вести публичные службы, на входах в органы местной власти установят санитарные посты. Также вводят ограничения авиасообщения и закрывают большую часть КПП на границе.

То есть Украина переходит на осадное положение.

Собрали главное, что нужно знать о карантине в Украине и Киеве.

Карантин по всей Украине

Вопрос о введение карантина на уровне всей страны сегодня обсуждали на совещании Кабмина с участием глав облгосадминистраций. В итоге в Украине ввели карантин по всей стране с завтрашнего дня и на три недели - до 3 апреля.

На сайте Верховной Рады сообщили, что он предусматривает:

- закрытие учебных заведений

- запрещение массовых собраний более 200 человек. Исключение - Верховная Рада

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами (пока они не указаны, но явно будет Италия).

- закрытие большей части КПП на границе. Из 219 останется 49 (те, где оборудованы места для карантина). То есть будет коллапс с очередями.

При этом на сайте Кабмина об ограничении авиасообщения и закрытия КПП не говорилось. В перечне утвержденных мер: ограничение на проведение массовых мероприятий на 200 человек (это не касается мероприятий государственной необходимости), ограничение на проведение спортивных мероприятий и карантин в школах на три недели.

Также правительство запретило до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы средств защиты хватило украинцам.

Ранее мы писали, что украинские производители продают медицинские маски за границу из-за повышенного спроса. В частности, их делали для Китая. Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что за три месяца из Украины вывезли больше 983 тонн медицинских масок (кстати, в России запретили вывозить за кордон медицинские маски, марлю, бахилы и бинты еще 4 марта).

Также стало известно, что в Украине перенесли пробное ВНО. В 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе было запланировано на 21 марта. А по другим предметам - математике, биологии, географии, физики, химии и по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - на 28 марта.

Сегодня стало известно, что пробные ВНО проведут уже после карантина, который окончится 3 апреля. Точные даты испытаний пока не названы.

Местные власти в регионах готовятся к внедрению мер, при этом возникает много вопросов, как это будет выглядеть на практике. Ведь, например, если карантин в школах можно перенести более-менее безболезненно, то многим работающим родителям будет не с кем оставить детей после закрытия детских садов. Об этом уже говорят в Житомирской области, пишет журналист Денис Заремский.

Тем временем, решение о карантине на местах должна утвердить местная власть. Это пока сделали не везде. Например, решение о введении карантина пока не принято в Харькове.

Что в Киеве

О введении карантина в Киеве, как минимум до конца марта, утром сообщил мэр Виталий Кличко. Он перечислил превентивные меры:

будет ограничен образовательный процесс в школах, вузах, детсадах, спортивных и музыкальных школах

ограничат проведение массовых мероприятий - концерты, конференции, сеансы в кино;

в торговых центрах и шопинг-молах закроют развлекательные центры.

После Кличко о карантине рассказали на брифинге КГГА. Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник отметил, что формально это пока не карантин, а ограничительные меры. Он перечислил такие меры:

В закрытых помещениях нельзя будет проводить мероприятия более 60 человек.

В торговых центрах столицы с завтрашнего дня будут дежурить бригады, которые будут обращать внимание на людей с внешними признаками, похожими на симптомы коронавируса.

С понедельника, 16 марта, для 11-классников, которые в этом году сдают ВНО, организуют телеуроки.

В Верховной Раде все будет работают в штатном режиме, но будет температурный скрининг. Люди с явными признаками респираторных заболеваний, не будут допускаться. Завтрашнюю сессию КГГА также не будут отменять, но на входе поставят санитарный пост.

Также на брифинге представители КГГА обратились к работодателям с просьбой обеспечить сотрудникам с маленькими детьми гибкий график, а продавцам и представителям других профессий в зоне риска - выдать средства защиты.

Также был обнародован полный текст протокола мер по коронавирусу. В нем говорится, что с 12 марта в Киеве постановили:

Приостановить образовательный процесс в заведениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального образования всех типов, форм собственности города Киева;



Приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;



Ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева (при этом, как выяснила "Страна", ограничение на спорт не касается тренажерных залов);



Приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;



Приостановить работу развлекательных центров;



Приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;



Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 лиц), к участию в мероприятиях допускать лишь лиц, которые прошли термометрию, а помещения проветривать;



Обеспечить недопущение к работе работников предприятий и заведений города Киева с признаками инфекционного заболевания.



Учеба должна быть организована с использованием возможностей дистанционного образования. На занятия не будут допускать студентов в с признаками инфекции. В студенческих общежитиях должны предусмотреть помещения для изоляции учащихся с гриппом и ОРВИ.



Кроме того, в помещениях детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждений, в КГГА, РГА, ЖЭКах, заведениях питания должен быть обеспечен входной санитарный контроль.



Глав религиозных заведений Киева попросят прекратить проведения массовых богослужений.



Департаменту соцполитики поручили обеспечить контроль за людьми пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, которые остались без ухода, организовать доставку продуктов, лекарств и т.д.



За тем, чтобы не проводились массовые мероприятия будет следить полиция и Госпотребслужба. За нарушение правил карантина частными школами и ТРЦ может грозить административная ответственность.

А есть ли тесты на вирус?

Тестируют заболевших из группы риска - если человек вернулся из зоны повышенного риска и у него проявляются признаки вирусной пневмонии "неясной причины".

10 марта в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые за свои деньги заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000.

Фото: Такая коробка с 25 тестами на коронавирус стоит до 10 тысяч гривен

Тест-системы распространят по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирование установят в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

На брифинге в КГГА отметили, что эти тест-системы предусмотрены для лечебных учреждений, а не личного пользования. "Оно может быть в аптеках, но используется в лечебных учреждениях, потому что это вопрос с забором крови. Чтоб у нас не получилось, что дома мы вечером тестируемся на коронавирус, а на утро оказываемся зараженными гепатитом или туберкулезом" - сказал Николай Поворозник на брифинге.

Вместе с забором крови на то, чтобы узнать результат уйдет 30 минут. При этом результаты экспресс-тестирования считаются предварительными и положительный тест нужно будет потом подтверждать в лаборатории Центра громадського здоровья. Быстрые тесты подтверждают или опровергают наличие антител, которые вырабатываются организмом в ответ на вирус. Более сложные тест-системы в лабораториях определяют наличие РНК вируса COVID-19 в организме.

Экспресс-тесты заказал и Минздрав. Их поступление ожидается 15-16 марта. Их будут поставлять в областные лаборатории (сейчас все образцы с подозрением на инфекцию анализируются в Киеве). В первую очередь тест-системы от МОЗ направят в Днепропетровскую и Одесскую область. Также приоритетными для распределения являются Закарпатская и Львовская область, Черновцы. Ожидается поступление дополнительно 50 систем. Каждая такая система предназначена для проверки 100 образцов.

До этого Украина получила тест-системы из Германии в рамках сотрудничества служб эпиднадзора. Эти тест-системы были рассчитаны на обследования около 3000 человек.

В аптеки эта партия направляться не будут. Аптеки должны их закупать самостоятельно. Примерная стоимость одного такого теста 350 грн.

Вакцину от коронавируса пока не создали, как и специального противовирусного лечения. Ученые над этим только работают. Инфицированных людей лечат, облегчая симптомы.

Реакция в Киеве

В киевских театрах уже начали писать, что изучают возможность возврата денег или обмена билетов.

Директор музейного комплексу "Мистецький Арсенал" сообщила, что в галерее после соответствующего решения следят, чтобы одновременно в здании не было больше 60 посетителей. Также там отменили вернисаж в честь открытия выставки "Отпечаток", посвященную столетию историю украинской графики. Она начнет свою работу 20 марта. Кроме того, музейный комплекс, по ее словам, попробует перенести свою работу в онлайн, чтобы показывать людям искусство дистанционно.

Что нужно знать о коронавирусе и мерах профилактики

Симптомы китайского коронавируса похожи на грипп и могут включать - повышенную температуру, кашель, одышку. В некоторых случаях заболевание может вызвать затрудненное дыхание, пневмонию.

Как рассказал на сегодняшнем брифинге Виктор Ляшко, если судить по мировой статистике, то у 80% заболевание проходит в легкой форме, 15% требуется госпитализация, 5% - реанимация.

Самое простое, что можно сделать, чтобы предотвратить распространение вирусной инфекции и не заразиться, это выполнять четыре действия.