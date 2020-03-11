Бывший командир батальона "Айдар" и экс-народный депутат Сергей Мельничук, в начале марта задержанный в Греции по запросу Интерпола, а затем отпущенный на свободу, раскрыл подробности случившегося. По его словам, запрос Интерпола был согласован с Украиной.

Об этом экс-комбат рассказал в интервью "Стране".

Журналисты спросили у Мельничука, что правоохранители предъявили ему, когда задержали в Греции.

"После того как прибыл украинский консул, мне показали документ, в котором было указано, что запрос Интерпола был согласован с украинской стороной. Затем этот документ исчез. Получается украинское отделение Интерпола было оповещено об этой ситуации", - рассказал Мельничук.

Напомним, экс-нардепа задержали в Европе по запросу России в связи с делом Надежды Савченко. В РФ ее осудили за убийство двух журналистов ВГТРК летом 2014 года. Однако уже на следующий день после задержания Мельничук оказался на свободе.