В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин. Об этом сообщила присутствовавшая на заседании Кабинета министров нардеп Виктория Сюмар .

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек. ВР оставили (Рада продолжит Работу - Ред. );

); закрытие авиасообщения с некоторыми странами;

Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар.

О карантине в Киеве также заявил мэр столицы Виталий Кличко. До конца марта не будут работать вузы, школы, спортивные секции, кинотеатры. Отменят концерты и конференции.

Напомним, что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым отменил все зарубежные командировки для народных депутатов из-за распространения коронавируса в Европе и во всем мире.

Как сообщала "Страна", согласно предположениям экспертов, на самом деле коронавирус могли подхватить намного больше украинцев, чем говорят в МОЗ.