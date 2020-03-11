В Пекине всех пассажиров международных авиарейсов намерены помещать в двухнедельный карантин из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет "Интерфакс".

Так, решение приняла администрация Пекина. Между тем, ранее власти КНР решили отправлять в карантин тех людей, которые прибыли из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана - стран, серьезно затронутых распространением коронавируса.

Однако только за прошлые сутки, 10 марта, в материковом Китае выявили 24 новых заболевших. При этом из общего числа новых случаев заболевания в стране 10 приходятся на прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 79 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

Отметим, что такую меру - обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех людей, въезжающих в страну - уже ввели в Израиле. "Страна" подробно разбиралась, как это будет на практике и откроют ли страну до Пасхи.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в среду, 10 марта, правительство объявит общенациональный карантин в Украине.