В связи с угрозой распространения коронавируса власти Киева с 12 марта вводят противоэпидемические меры. К ним относятся ограничение образовательного процесса в школах и вузах, отмена массовых мероприятий и закрытие развлекательных центров в молах.

Об этом заявил в видеообращении мэр столицы Виталий Кличко.

Он сказал, что в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, однако городские власти решили не ждать и обезопасить киевлян. Превентивные мероприятия вводятся с 12 марта и продлятся, скорее всего, до конца месяца.

Видео: Facebook/ Vitaliy.Klychko

По словам мэра, будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования.

"В детских садах, в художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - рассказал Кличко.

Из-за ввода ограничительных мер школы и вузы обеспечат дистанционное обучение, кинотеатры отменят сеансы, а в торговых центрах дежурные врачи будут осуществлять усиленный контроль.

Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города с просьбой пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети.

Мэр заверил, что общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Кличко призвал жителей Киева не паниковать и сразу обращаться к врачам в случае плохого самочувствия.

"Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!" - резюмировал мэр.

Как сообщала "Страна", ранее на карантин закрыли все детские сады, школы и вузы в Черновицкой области.

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