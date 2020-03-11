Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет возможный конфликт интересов первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова при проведении расследований ГБР.

Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает "Слидство.Инфо".

Так, в соответствии с законом "О предупреждении коррупции", НАПК должно проверить, не повлияет ли на объективность и беспристрастность расследований ГБР по Виктору Януковичу тот факт, что Бабиков являлся участником адвокатского объединения, которое защищало экс-президента Украины Виктора Януковича.

Основанием для проверки стало заявление народных депутатов от "Голоса", а причиной - передача дел по преступлениям в период Майдана в ГБР.

Напомним, Александр Бабиков стал замдиректора ГБР в январе, против его назначения выступали представители "Евросолидарности".

Также мы писали, что в начале марта Татьяна Черновол и люди в масках объявили ультиматум Зеленскому: они требовали уволить Бабикова.