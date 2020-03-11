В столице Мексики произошло дикое ЧП. Здесь в метро столкнулись два поезда, известно об одном погибшем и свыше 40 пострадавших, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на одной из станций подземки в Мехико в 23:30 по местному времени (07:30 по Киеву). Глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум сообщил, что при столкновении составов в метро погиб 1 человек, еще 40 человек с различными травмами госпитализировали в больницу.

Оба машинисты живы, но с тяжелыми травмами доставлены в клиники. Причины столь необычного ЧП выясняются.

Фото: twitter.com

Напомним, что в Мексике в боях полиции с членами наркокартеля погибли 14 человек.

Также мы писали о том, что в Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не построил обещанную дорогу.