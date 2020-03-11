В четверг, 12 марта, Киев уходит на большой карантин. Это говорит о том, что ситуация с коронавирусом в Украине не так радужна, как ее рисуют власти.

На фоне бушующего в Европе коронавируса Украина официально остается "тихой гаванью" – пока подтвержден только один случай заболевания, но на самом деле ситуация может оказаться не такой благополучной, ведь из-за дефицита специальных тест-систем диагностика на коронавирус у нас идет выборочно и в крайних случаях.

Кроме того, не факт, что все заболевшие с гриппоподобными признаками обращаются к врачам.

Украинским нардепам уже запретили зарубежные командировки.

Об уходе на карантин сегодня заявили в Киеве. Минимум до конца марта будут закрыты школы, вузы, кинотеатры, отменены концерты. И остановят свою работу развлекательные зоны в ТРЦ.

"Страна" следит за ситуацией в своем онлайне. Материал обновляется.

Брифинг МОЗ по коронавирусу

12:05 Другие считают, что паники будет еще больше.

"Закрытием школ Кличко нагоняет больше паники, чем сам вирус. В Киеве пока нет ни 1 случая коронавируса. Вот зачем этот кипишь?", - пишет журналист Денис Иванеско.

12:03 В соцсетях не верят, что в стране только один инфицированный.

"100+ тысяч проверенных в самолётах. У всех 36,6. Вирус по всей Европе - но не у нас. Фантастическое везение.

Я так в младшей школе дневник прятал, а в средней - журнал уничтожали "в пожаре".

Пахнет масштабным и во всех смыслах опасным обманом. Обычно варианты с журналами из школы не бывают самыми лучшими", - пишет блогер Николай Капитоненко.

11:58 В столичных школах родителям уже разослали сообщения по поводу закрытия учебных заведений с 12 марта.

11:45 Скоро будет брифинг МОЗ по коронавирусу.

11:20 О мерах, которые помешают распространению коронавируса Covid - 19 заявил мэр столицы Виталий Кличко. Временно прекратили обучение в школах, вузах, спортивных школах и школах искусств. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий в Киеве - концертов, конференций. Кинотеатры отменят сеансы, в торговых центрах закрывают развлекательные зоны. Такие ограничения будут действовать до конца марта. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме.

На странице Кличко в Facebook появилось видеообращение мэра.

11:00 По состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.

В мире зарегистрировано 119 132 случаев заболевания COVID-19, из них 65776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах.