Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Андрея Тарана. Мероприятие прошло в Киеве в присутствии офицеров ВСУ.

Видеозапись церемонии опубликовали в Facebook Офис президента.

Зеленский начал представление предложением почтить минутой молчания память погибших 10 марта в зоне проведения ООС служащих ВСУ. Также он сообщил, что сейчас разрабатывается порядок чествования памяти погибших за Украину военных.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

Затем президент представил Тарана присутствующим и назвал приоритетным направлением его работы повышение обороноспособности Украины. Он особенно отметил, что Украине необходимо усилить социальную защиту военных, чтобы они имели "мощный мотивационный пакет" для службы в армии.

Также Зеленский сказал, что армия должна уважать министра обороны, и лично он как президент несет за это ответственность.

Напомним, Таран был назначен главой оборонного ведомства 4 марта.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о новом министре.