Эрдоган пригрозил Сирии еще более мощным ударом, если она будет нарушать перемирие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нанесет еще более мощный удар, если Дамаск не прекратит нарушать режим перемирия в сирийском Идлибе.
Об этом 11 марта сообщает телеканал NTV.
"Мы внимательно следим за режимом и за тем, что ополченцы, поддерживающие его, делают на линии прекращения огня... Если они не сдержат свое слово, мы нанесем удар сильнее предыдущего", - заявил турецкий лидер.
По его словам, Анкара уже сообщила о небольших нарушениях в Идлибе Москве и призвала Кремль принять необходимые меры.
Напомним, что Турция начала отвод тяжелого вооружения в окрестностях сирийского Идлиба.
Также "Страна" разбиралась, как Путин и Эрдоган отложили большую войну в Идлибе.