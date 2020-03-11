Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нанесет еще более мощный удар, если Дамаск не прекратит нарушать режим перемирия в сирийском Идлибе.

Об этом 11 марта сообщает телеканал NTV.

"Мы внимательно следим за режимом и за тем, что ополченцы, поддерживающие его, делают на линии прекращения огня... Если они не сдержат свое слово, мы нанесем удар сильнее предыдущего", - заявил турецкий лидер.

По его словам, Анкара уже сообщила о небольших нарушениях в Идлибе Москве и призвала Кремль принять необходимые меры.

Напомним, что Турция начала отвод тяжелого вооружения в окрестностях сирийского Идлиба.

Также "Страна" разбиралась, как Путин и Эрдоган отложили большую войну в Идлибе.