Компания Apple может из-за коронавируса отменить презентацию iPhone 9 и iPad Pro, запланированную на 31 марта.

Об этом со ссылкой на источники в США пишет Gizmochina.

Так, Apple решила перенести презентацию из-за вспышки коронавируса. Более того, вероятно, вирус ставит под угрозу выпуск новых устройств. Конечно, возможно, что Apple ограничится онлайн-анонсом и просто отсрочит начало продаж новинок, однако такой сценарий развития называют маловероятным. Сообщается также, что iPhone 9 могут запустить в июне этого года, когда ситуация в мире начнет улучшаться.

А еще из-за коронавируса может сдвинуться презентация флагманских моделей iPhone 12. Если традиционно такие модели демонстрировались в сентябре, то в 2020 году анонс может быть перенесён на октябрь или даже ноябрь.

Напомним, все 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры Apple отправились работать домой из-за коронавируса.