Королева последнего "Грэмми" Билли Айлиш, которая все время появляется на публике в мешковатой одежде, впервые разделась на сцене во время концерта в Майами. Так, 18-летняя американская певица выразила протест против бодишейминга.

Концерт в Майами открыл гастрольный тур американской знаменитости. Выступление началось с ролика-манифеста, обращенного к хейтерам, которые все время диктуют, как она должна выглядеть. На видео она медленно сняла с себя топ, оставшись в нижнем белье. В это время за кадром она произнесла речь.

"Ты хочешь, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Может быть, ты хочешь, чтобы я была потише? Мои плечи провоцируют тебя? А моя грудь? Может, мой живот? Бедра? Тело, с которым я родилась - это не то, чего бы тебе хотелось? Если я ношу удобную одежду, я не женщина. Если я ношу открытую одежду, я шлюха. Вы никогда не видели моего тела, но вы все равно судите меня. Почему?

Вы судите о людях по размеру их одежды. Вы решаете, кто они и что из себя представляют. Решаете, чего они стоят.

Надену я на себя больше или меньше, кто решил, что это формирует меня? Что это вообще значит? Моя ценность основана лишь на том, что вы обо мне думаете? Или я все же не могу нести ответственность за ваше мнение?"

Ранее певица уже снималась в похожих видео, например, в рекламе Calvin Klein звучал ее монолог, что она носит мешковатую одежду, потому что не хочет чтобы другие рассуждали о ее теле.

Поп-идол Билли Айлиш появляется на публике в мешковатой одежде. Когда ей было 17 лет, на одной из встреч с фанатами она расстегнула толстовку и в сеть попали ее фото в обтягивающей майке, которые перепечатали таблоиды, а в интернете начали активно комментировать ее грудь и гуглить, какая же у нее фигура. Певица не раз заявляла, что не хочет сексуализировать себя.