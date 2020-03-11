Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена увеличить объем добываемого сырья. Он вырастет на 1 миллион баррелей нефти в стуки - и достигнет показателя в 13 миллионов баррелей.

Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на сайте Саудовской фондовой биржи.

Компания нарастит объемы добычи по распоряжению Министерства энергетики страны. Срок исполнения указания пока не известен.

Ранее Саудовская Аравия выразила намерение с апреля повысить уровень нефтедобычи до 12,3 миллионов баррелей в сутки - это на 26% больше, чем сейчас.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны - участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Это произошло из-за разных позиций Саудовской Аравии, России и стран ОПЕК.

Это событие вызвало обвал индексов на фондовых рынках и резкое падение курса рубля.