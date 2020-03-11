Путин рассказал, как они с Трампом называют друг друга
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп называют друг друга по имени при общении.
Об этом глава России заявил в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".
"Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом", - рассказал Владимир Путин.
Также российский президент затруднился ответить, с каким из американских лидеров ему было общаться комфортнее всего.
"У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения", - сказал Путин.
Он прокомментировал отношения с Бараком Обамой. Путин не соглашался с его тезисом о том, что "американцы - это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир".
"Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно", - заявил Владимир Путин.
А в целом он заявил, что отношения России с США сейчас находятся "между двойкой и тройкой, ближе к тройке", если оценивать по пятибалльной системе.
Напомним, Путин заявил, что США взяли Украину под внешнее управление, но за деньги России.