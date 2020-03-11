Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровую ротацию на должности главы Киевской областной государственной администрации. Глава государства уволил Алексея Чернышова и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА Василия Володина.

Соответствующие указы под №№ 75 и 76 появились на сайте президента.

"Уволить Чернышова Алексея Михайловича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №75/2020.

Скриншот: president.gov.ua

Увольнение Чернышова связано с его переходом на работу в Кабмин: 4 марта Верховная Рада поддержала назначение чиновника министром развития громад и территорий Украины.

Василий Володин

Василий Володин родился в 1979 году в селе Корсунка Черкасской области. Имеет высшее образование по специальности "Международные отношения". Он получил его во Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

Его карьерный путь начался в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия "Укрфермерпостач". В 2003-2004 гг. Володин совмещал должности заместителя директора ООО "Торговый дом "Дивиком" и ООО "Группа компаний "УКРАГРО".

В марте 2004 года он перешел на государственную службу: был главным специалистом по вопросам налогообложения в Министерстве юстиции, сотрудником Госагентства по инвестициям и инновациям, заместителем гендиректора госпредприятия "Государственная инвестиционная компания", зампредседателя набсовета "Украинского банка реконструкции и развития".

С 2012 по 2019 год Володин был директором Департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Распоряжением главы Киевской ОГА от 20 декабря 2019 г. Володин назначен замглавой ОГА.

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