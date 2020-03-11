Украинская музыкальная группа "Время и Стекло", которой в 2020 году исполняется 10 лет, объявила о прощальном туре и завершении существования проекта.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале музыкантов.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний заявили, что они продолжат свою деятельность по отдельности.

"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше", - сказал Завгородний.

В течение ближайших шести месяцев группа "Время и стекло" будет находиться в большом туре с шоу "Финальные титры". А последний концерт состоится 11 сентября во дворце "Украина" в Киеве.

Видео: YouTube/ Время и Стекло

Последний клип группы, который и породил слухи о распаде группы, вышел накануне, 10 марта. Музыканты в видеообращении объявили, что это был сюрприз от их команды: Дорофеева и Завгородний снялись в клипе, хотя сами не знали этого. Они думали, что это обычная съемка одного из проектов.

В ролике музыканты пересматривали былые забавные моменты их восхождения по карьерной лестнице со слезами на глазах. А в конце клипа Надя и Алексей расходятся в разные стороны, а на экране появляется надпись "Время истекло".

Видео: YouTube/ Время и Стекло

Напомним, прошлым летом группа "Время и Стекло" выпустила новый клип на песню VISLOVO.