В среду 11 марта Государственная Дума России проголосовала за поправки в Конституцию страны. За высказались 383 депутата, против - ни одного, воздержались 43 человека.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Для вступления конституционных поправок в силу необходимо их дальнейшее одобрение другими законодательными органами. После Госдумы их должен одобрить сначала Совет Федерации, а затем 2/3 региональных законодательных собраний. Одобренные инициативы подписывает президент РФ.

Как объясняют российские СМИ, сначала вступает в силу статья 3, требующая от президента направить поправки в Конституционный суд. Судьи за 7 дней обязаны решить, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует - вопрос закрывается.

Если поправки признаются отвечающими основному закону, вступает в силу статья 2. Последняя предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в основной закон.

Затем глава государства специальным указом сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату голосования (минимум через 30 дней после подписания указа). Голосовать за поправки смогут все граждане РФ старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. День голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

После волеизъявления граждан ЦИК за 5 дней должен подсчитать результаты и затем за 3 дня обнародовать их. Если больше половины пришедших на участки поддержат проект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

Основные положения принятого документа

Согласно поправке, предложенной накануне, после принятия новой Конституции обнулятся президентские сроки действующего главы государства. Владимир Путин снова сможет участвовать в выборах.

Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров правительства.

В Конституции закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописывается ряд социальных гарантий - об индексации пенсий, а также закрепляется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума.

Также расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета.

В Конституции закрепляется упоминание о Боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Кроме того, в документе будет прописано, что дети - важнейший приоритет государственной политики России.

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