Фронтмен музыкальной группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето забрался на Рыбальский мост в Киеве, сделал там селфи и предложил открыть в этом районе украинской столицы парк.

Соответствующий пост музыкант опубликовал в Instagram.

"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо", - написал музыкант.

Отметим, что кадры, выложенные Джаредом Лето, сделаны летом. Очевидно, музыкант побывал на верхушке Рыбальского моста еще в июле, когда группа 30 Seconds To Mars выступала в Киеве на фестивале UPark.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 10 Мар 2020 в 9:57 PDT

Напомним, 18 июля фронтмен американской группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето дал концерт на пешеходном мосту в Киеве.