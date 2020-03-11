Джаред Лето покорил Рыбальский мост в Киеве и предложил открыть на его месте парк. Видео
Фронтмен музыкальной группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето забрался на Рыбальский мост в Киеве, сделал там селфи и предложил открыть в этом районе украинской столицы парк.
Соответствующий пост музыкант опубликовал в Instagram.
"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо", - написал музыкант.
Отметим, что кадры, выложенные Джаредом Лето, сделаны летом. Очевидно, музыкант побывал на верхушке Рыбальского моста еще в июле, когда группа 30 Seconds To Mars выступала в Киеве на фестивале UPark.
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Напомним, 18 июля фронтмен американской группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето дал концерт на пешеходном мосту в Киеве.