В России упростили процедуру получения гражданства для граждан Украины и Беларуси. Совет Федерации отменил собеседования для людей, свободно владеющих русским языком.

Об этом сообщается в Facebook палаты Федерального собрания.

В записи в соцсети сказано, что сенаторы одобрили поправки в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". Согласно им, граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, теперь признаются носителями русского языка без прохождения собеседования.

Скриншот: Facebook/ SovFedInfo

Согласно закону "О гражданстве Российской Федерации", иностранцы могут быть признаны носителями русского языка, если они сами, либо их родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России, на территориях, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России, по результатам собеседования.

О планах властей РФ упростить процедуру получения российского гражданства стало известно в конце января. Тогда "Страна" анонсировала отмену экзамена на знание русского языка для украинцев.

Мы также рассказывали, как еще в России намеревались изменить закон о гражданстве.