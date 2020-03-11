В случае, если из-за коронавируса летние Олимпийские игры-2020 не состоятся, наиболее реалистичным вариантом является их перенос на один или два года.

Об этом со ссылкой на члена исполнительного комитета Олимпийских игр в Токио пишет The Wall Street Journal.

По словам члена исполнительного совета Оргкомитета токийской Олимпиады Харуюки Такахаси, финансовые убытки от отмены Олимпийских игр или их проведение без зрителей будут слишком большими, поэтому их могут отложить на столь длительный срок.

При этом проведение Олимпийских игр в Токио без зрителей обсуждались во Всемирной организации здравоохранения. Что касается полной отмены мероприятия, Международный олимпийский комитет и Япония не хотят допустить этого.

Напомним, из-за коронавируса олимпийский огонь в Греции зажгут без зрителей.