Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым отменил все зарубежные командировки для народных депутатов из-за распространения коронавируса в Европе и во всем мире.

Об этом написала в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и показала фото документа.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, глава Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной рРады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение Дмитрия Разумкова№, - написала Евгения Кравчук.

Ранее "Страна" сообщала, что замминистра здравохранения Британии заразилась Covid-19 и закрылась в доме на добровольный карантин.