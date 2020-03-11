Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что языковой закон, который предусматривает тотальную украинизацию, может быть изменен. По его данным, один из законопроектов о его пересмотре уже направлен в профильный комитет.

Об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Пульс", видео обнародовано в YouTube.

"По поводу закона о языке, есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решение Верховная Рада" - сказал Разумков.

По его словам, сам он выступает либо на русском, либо на украинском языках. А до назначения спикером Рады он общался на русском – это была его принципиальная позиция, чтобы доказать, что русский язык в Украине никто не притесняет, что нет необходимости в том, чтобы кто-то приходил и защищал его права как русскоязычного.

Разумков отметил, что сейчас, при исполнении обязанностей председателя Верховной Рады, он говорит на украинском. Но если во время эфиров спикеру задают вопросы на русском, он старается отвечать на русском языке.

Видео: YouTube/ 112 Украина. Разумков о языке - с 02:58:00

Напомним, "Страна" писала о том, что Верховная Рада не будет принимать изменения к закону об украинизации до решения Конституционного суда по поводу этого документа.