Путин заявил, что США взяли Украину под внешнее управление, но за деньги России
Президент России Владимир Путин полагает, что США взяли Украину "под внешнее управление", но финансировать страну они не хотят.
Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".
По словам российского президента, США выступают против запуска газопровода "Северный поток-2", а основанием было - обеспечить транзит через территорию Украины.
"То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - сказал Владимир Путин.
Он добавил, что РФ согласна и дальше транзитировать газ, но в меньшем объеме. Однако, по его словам после подписания с Украиной транзитного договора нужно снять санкции с "Северного потока".
"А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа", - заявил Путин.
Напомним, 10 марта Госдума России позволила Путину снова избраться президентом.