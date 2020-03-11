Президент России Владимир Путин полагает, что США взяли Украину "под внешнее управление", но финансировать страну они не хотят.

Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По словам российского президента, США выступают против запуска газопровода "Северный поток-2", а основанием было - обеспечить транзит через территорию Украины.

"То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что РФ согласна и дальше транзитировать газ, но в меньшем объеме. Однако, по его словам после подписания с Украиной транзитного договора нужно снять санкции с "Северного потока".

"А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа", - заявил Путин.

Напомним, 10 марта Госдума России позволила Путину снова избраться президентом.