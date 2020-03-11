Вечером во вторник, 10 марта, в Крыму на автодороге Джанкой - Симферополь столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter на украинских номерах и автомобиль Daewoo Lanos. Пострадали девять человек.

Об этом сообщает ТАСС.

В салоне Mersedes Sprinter находились девять человек. Машина ехала по главной дороге из Симферополя в сторону Джанкоя. На выезде со второстепенной дороги на главную автомобиль Daewoo нарушил ПДД и врезался в микроавтобус. В результате Sprinter перевернулся.

Девять человек были госпитализированы с места ДТП, один из них находится в реанимации. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, а также ехавший вместе с ними ребенок трех лет. Кроме того, травмы получили водитель и пять пассажиров Mersedes Sprinter.

Также сообщается, что автобус был с украинскими номерами, а его водитель - гражданин Украины.

Напомним, недавно на Закарпатье водитель набитого людьми микроавтобуса столкнулся с поездом.