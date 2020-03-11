В аннексированном Крыму перевернулся микроавтобус на украинских номерах. Пострадали 9 человек
Вечером во вторник, 10 марта, в Крыму на автодороге Джанкой - Симферополь столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter на украинских номерах и автомобиль Daewoo Lanos. Пострадали девять человек.
Об этом сообщает ТАСС.
В салоне Mersedes Sprinter находились девять человек. Машина ехала по главной дороге из Симферополя в сторону Джанкоя. На выезде со второстепенной дороги на главную автомобиль Daewoo нарушил ПДД и врезался в микроавтобус. В результате Sprinter перевернулся.
Девять человек были госпитализированы с места ДТП, один из них находится в реанимации. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, а также ехавший вместе с ними ребенок трех лет. Кроме того, травмы получили водитель и пять пассажиров Mersedes Sprinter.
Также сообщается, что автобус был с украинскими номерами, а его водитель - гражданин Украины.
Напомним, недавно на Закарпатье водитель набитого людьми микроавтобуса столкнулся с поездом.