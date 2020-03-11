Объявленный в Украине трехнедельный карантин не останавливает поток заробитчан, которые массово возвращаются из стран ЕС на родину.

Пока КПП еще открыты (с 12 марта из 219 останутся 49), украинцы спешат вернуться домой из-за границы, особенно из объятой коронавирусом Италии, где тоже объявили общенациональный карантин, а северные регионы вообще закрыли.

Заробитчане хотят успеть вернуться к Пасхе, 19 апреля, опасаясь, что потом могут не попасть на родину. Тем более, что в той же Италии из-за тотального карантина, который ударил по сфере услуг, многие остались без работы (кто временно, а кто и постоянно).

Как рассказали нам источники из западного управления госпогранслужбы, через западную границу ежедневно прибывают десятки тысяч человек из Европы.

"Поток не прекратится, просто очереди станут длиннее - все ринутся через КПП, которые останутся открытыми", - прогнозирует источник.

О выезде заробитчан из Италии сообщает и Марьяна Сороневич, главред издающейся в Италии "Газеты украинской".

"Даже теперь, когда в Италии разворачивается эпидемия коронавируса, путешествия между Италией и Украиной не прекращаются", - комментирует она в Facebook свою же статью "Стоит ли из Европы бежать в Украину по время эпидемии коронавируса".

Водители "итальянских автобусов" подтверждают "Стране", что едут в Украину "забитые" - и мест уже нет на недели вперед.

"У меня и моих товарищей телефоны разрываются - всем надо домой срочно и за любые деньги. В основном это жители Галичины", - говорит "Стране" Владимир Сотник из Львова, который занимается пассажирскими перевозками между городами Западной Украины и Италией.

Накануне объявления карантина в Киев прилетел забитый до отказа самолет из Милана, причем, в масках были пару человек и, как рассказали нам сотрудники "Борисполя", пассажиров пустили в общую очередь с прибывшими другими рейсами.

"И для чего было это шоу с эвакуацией из Уханя, если такой пофигизм - из Европы пускают всех подряд", - говорит наш источник в погранслужбе.

На Западной Украине также говорят, что вернувшихся заробитчан никто не проверяет и считают, что заболевших может быть намного больше, чем декларируется официально.

"В наше село вернулись работники, говорят, сбежали от вируса. Конечно, их никто не проверял на границе и т. д. (хотя проверки те и так до одного места, сегодня температуры нету, но инкубационный период 2 недели)", - написала в Facebook львовянка Галина Заяц.

Заробитчане признаются, что хотят попасть домой, поскольку все же на родине чувствуют себя безопаснее.

"Хоть у нас и не лечат, дома и стены помогают. И реально в Италии уже тысячи заболевших, как в Китае, и их все больше. Лучше в селе пересидеть эпидемию, туда точно болезнь не доберется. А сама я здорова, во всяком случае никаких симптомов нет. Кроме того, каждый год я приезжаю к родителям на Пасху - и если сейчас бы не уехала, то неизвестно, попала бы в апреле. Ведь карантин могут продолжить и неясно, выпустят ли. Сейчас еще выпускают", - рассказала "Стране" Оксана Гелей из-под Радехова на Львовщине.

Другие все же предпочитают оставаться в Европе.

"Заробитчане не является людьми, которые убегают куда-то. Для нас приоритет в жизни - наши родные. Я тоже с болью в сердце отказалась от поездки домой 8 марта, моя семья получила мои подарки, передачку. Моему мужу звонили, спрашивали, не еду ли я домой. Люди обескуражены, боятся распространения вируса. Я не осуждаю их, ведь с нашим низким уровнем медицинского обслуживания и нулевой безопасностью ужасно даже представить эпидемию в Украине", - говорит украинка из Италии Светлана Невирковец.

"И я не еду, хоть уже были билеты. Я люблю свою семью и друзей, не хочу проблем",- соглашается Раиса Горобец.

Тем временем, в группах украинцев в ЕС в соцсетях продолжают призывать не возвращаться в Украину, публикуют даже специальные картинки с паской и "коронавирусом".

Такие картинки с призывом не везти в Украину заразу постят в соцсетях среди украинцев в Италии, но это не останавливает заробитчан

"Украинцы-беглецы только подвергают опасности близких в Украине. Разница с Италией в том, что Украине негде просить помощи (ЕС миллиард не даст), непростая демографическая и экономическая ситуация + война на востоке", - журит земляков в Facebook Владимир Нестеров.

Но тех, кто хочет вернуться - ничто не остановит.

"Как бы плохо не было в Украине, это мой дом. И я хочу вернуться домой", - признается живущая в Италии Любовь Цяпка.