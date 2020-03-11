Вчера, 10 марта, в США прошел второй Супервторник по выдвижению кандидатов на пост президента США. У республиканцев внушительную победу одержал действующий президент Дональд Трамп, а у демократов праймериз выиграл бывший вице-президент Джо Байден. Он победил в шести штатах (Миссисипи, Миссури, Мичиган, Северная Дакота, Айдахо и Вашингтон - Ред.) опередив своего главного конкурента, Берни Сандерса.

Вчера определялась судьба голосов 352 делегатов летней Национальной конвенции Демократической партии, где будет избран кандидат на президентский пост, как передает Радио Свобода.

Что бы стать кандидатом в президенты претенденту нужно собрать 1 990 голосов среди 3 979 делегатов. Пока по числу делегатов Джо Байден заметно опережает сенатора Сандерса - у него 664 голоса против 573 у конкурента.

По данным анализа Associated Press, Байден по итогам Сувпервторника II получит не менее 142 новых делегатов на партийный съезд: 51 в Мичигане, 34 в Миссури, 28 в Миссисипи, 5 в Северной Дакоте, 17 в штате Вашингтон и 7 в штате Айдахо. Берни Сандерс получил голоса 81 делегата: 34 в Мичигане, 19 в Миссури, одного в Миссисипи, по 5 в Айдахо и Северной Дакоте и 17 в штате Вашингтон.

Ранее "Страна" сообщала, что в предвыборной кампании Трамп собирается атаковать Байдена вопросами о действиях его семьи в Украине.