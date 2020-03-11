Глава администрации президента Франции Патрик Стрзода помещен в изоляцию, так как на прошлой неделе он контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом.

Об этом сообщает Le Parisien.

В качестве меры предосторожности для президента республики Патрика Стрзоду попросили общаться с помощью телекоммуникации из дома. Он пройдет тестирование на коронавирус в ближайшие дни. Пока у главы администрации Макрона нет симптомов болезни.

А министр юстиции Франции Николь Беллоуб прошла диагностику на Covid-19, так как у нее была высокая температура. Пока результатов анализов нет, она отменила встречи и тоже находится дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно у министра культуры Франции Франка Риестера подтвердили заражение коронавирусом. До этого он посещал Национальное собрание Франции, где у нескольких человек был обнаружен Covid-19.