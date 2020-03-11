Со среды, 11 марта, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра будет проводить в YouTube онлайн-трансляции заседаний, на которых решаются вопросы распоряжения землями сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Сообщается, что трансляции будут вестись и на сайте, и на официальном канале Госгеокадастра в YouTube. В заседаниях, о которых идет речь, будут принимать участие специалисты главных управлений Госгеокадастра.

"11.03 на сайтах ГУДов в разделе "Онлайн-трансляция распоряжения землями с/х назначения" состоятся первые прямые эфиры: Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Луганская и Черкасская области", - сказано в сообщении.

В Госгеокадастре утверждают, что трансляции гарантируют открытый и беспристрастный процесс распоряжения сельскохозяйственными землями, "поскольку предоставляет гражданам возможность быть в курсе решений территориальных органов службы".

Напомним, в прошлом году глава Госгеокадастра отстранил от службы начальников областных управлений.