Цены на нефть демонстрируют стабильный рост после черного понедельника
На мировых рынках цены на нефть постепенно восстанавливаются, демонстрируя небольшой но стабильный рост. Так, в среду 11 марта, цены на биржах несколько выросли в ожидании снижения добычи в США.
О последних данных на торгах передает РИА Новости в своем Telegram-канале.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в агентстве S&P ухудшили прогноз мировых цен на нефть и предупредили о снижении рейтингов.
Так же мы рассказывали, что Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть в $30 во II и III кварталах.
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