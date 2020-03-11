На мировых рынках цены на нефть постепенно восстанавливаются, демонстрируя небольшой но стабильный рост. Так, в среду 11 марта, цены на биржах несколько выросли в ожидании снижения добычи в США.

О последних данных на торгах передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в агентстве S&P ухудшили прогноз мировых цен на нефть и предупредили о снижении рейтингов.

Так же мы рассказывали, что Goldman Sachs прогнозирует цену на нефть в $30 во II и III кварталах.