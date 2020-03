Врачам удалось полностью излечить от ВИЧ второго в истории человека. 40-летний Адам Кастильехо из Лондона больше 30 месяцев уже не принимает антиретровирусные препараты, но вирус так и не вернулся к нему, судя по результатам его анализов.

Вылечиться от вируса Адаму удалось благодаря пересадке стволовых клеток костного мозга. Любопытно, что эту манипуляцию врачи совершали не из-за ВИЧ, а в рамках лечения рака, который также диагностировали у мужчины.

Донор был носителем мутированных генов, которые защищала его, а теперь и "лондонского пациента", от ВИЧ. Кастильехо прекратил прием антиретровирусных препаратов больше двух лет назад назад, а вирус в его анализах так и не появился вновь.

Отметим, что ВИЧ у Кастильехо диагностировали еще в 2003 году. Сам мужчина проживает в Лондоне.

