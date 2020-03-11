Кабинет министров Украины на своем заседании 10 марта принял ряд кадровых решений. Так, Виталий Шубин теперь будет временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в своем официальном Facebook.

"Правительство уполномочило заместителей министров на временное исполнение обязанностей министров. Соответствующие решения приняты на внеочередном заседании 10 марта.

Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль с министром финансов Уманским полетят в США на переговоры с МВФ.

Так же мы рассказывали, что Денис Шмыгаль пообещал Арсению Яценюку не снижать военные расходы Украины.