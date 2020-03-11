Для смертельного коронавируса Covid-19 нет никаких барьеров - ни социальных, ни расовых, ни сословных. В Британии заразилась заместитель министра здравоохранения и член парламента Надин Доррис.

По словам 62-летней Надин Доррис, она выполняет все рекомендации врачей и самостоятельно изолировалась дома, как передает BBC.

В то же время она переживает и волнуется за свою 84-летнюю мать, которая проживает с ней в одном доме. Кроме того, неизвестно, сколько было встреч у Надин Доррис, прежде чем у нее обнаружили вирус. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем она имела контакты.

По последним данным, в Великобритании от Covid-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавируса.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, что расширяет свои возможности по тестированию на коронавирус. Планируется, что в день можно будет проводить 10 тысяч тестов. Сейчас же в день могут проверять только 1,5 тысячи человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе оценили все риски для людей и стран, связанные с коронавирусом.