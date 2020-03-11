Нынешний глава Белого дома уверенно идет к тому, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США-2020.

Дональд Трамп одержал победу на праймериз, которые прошли вчера, 10 марта, в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Мичигане и Вашингтоне (штат на северо-западном побережье США, не путать со столицей США - Ред.). Президент США по традиции поблагодарил эти штаты в своем Twitter.

По мнению политических экспертов, у Трампа нет реальных соперников в борьбе внутри республиканской партии. Из-за этого в штате Гавайи решили не проводить собрания партийных активистов (кокусов) республиканцев.

Чтобы стать кандидатом от республиканцев на партийном съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, необходимы голоса 1 276 участников из 2 441, которые будут делегированы по итогам собраний активистов и первичных выборов (кокусов и праймериз).

Ранее "Стран" сообщала, что Трамп назвал виновников обвала на мировом рынке нефти.