В связи со вспышкой коронавируса все школы и университеты в Греции будут закрыты. Работа образовательных учреждений приостановлена на 14 дней.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Василиса Кикилиаса.

На брифинге 10 марта чиновник заявил, что решение закрыть школы и вузы было принято по совету экспертов.

"По предложению специалистов и экспертов правительство решило приостановить учебную деятельность всех учебных заведений по всей стране на следующие 14 дней. Это касается детских садов, школ, институтов и университетов, частных и государственных. Эта профилактическая мера принимается с единственной целью уменьшить распространение коронавируса в обществе", - сказал министр.

Кикилиас добавил, что сейчас "все греки должны проявить ответственность".



За сутки в Греции зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших к 10 марта - 89 человек.

Как сообщала "Страна", из-за коронавируса церемонию зажжения олимпийского огня в Греции решено провести без зрителей.

Мы также писали, что на карантин закрыли все школы Черновицкой области Украины. Также о закрытии школ было объявлено в Японии, Италии, ОАЭ, Иране и Ираке.