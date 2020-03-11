Турецкие власти подтвердили первый случай заражения коронавирусом гражданина страны. Заболевшим является мужчина, который на днях вернулся из поездки по Европе.

Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

Поздно вечером во вторник Коджа сказал, что носитель вируса изолирован в больнице, а члены его семьи находятся под наблюдением.

Чиновник также призвал турецких граждан не выезжать за границу. А тех, кто недавно вернулся, попросил соблюдать карантин в течение 14 дней.

В конце выступления министр попытался успокоить сограждан, заявив, что не стоит пугаться диагноза, так как стране пока удалось избежать серьезной вспышки. заболевания.

"Коронавирус недостаточно силен, чтобы преодолеть меры, предпринятые Турцией", - резюмировал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине мало официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом потому, что не хватает тестов. В реальности инфицированных больше, чем на бумаге.

Мы также приводили статистику заболеваемости в мире на 10 марта.