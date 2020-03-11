Вечером 10 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Обидчик донецкого "Шахтера" в группе Лиги чемпионов итальянская Аталанта, обыграла Валенсию и в выездном матче, стала первым участников 1/4 финала Лиги чемпионов. Словенский форвард итальянцев Иличич отметился покером, забив два первых мяча с одиннадцатиметровой отметки уже в первом тайме на "Месталье".

В другой паре немецкий Лейпциг, который образован было только в 2009 году и который впервые вышел в весеннюю часть Лиги, без труда расправился с Тоттенхемом и дома, став вторым участником следующей стадии плей-офф во второй свой сезон в турнире сильнейших и в третий подряд сезоне в европейских кубках вообще.

Валенсия - Аталанта - 3:4 (1:2)

Голы: Гамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) - Иличич (3 (п), 43 (п), 71, 82).

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский на 78-й минуте заменил аргентинца Алехандро Гомеса.

Лейпциг - Тоттенхем - 3:0 (2:0)

Голы: Забитцер (10, 21), Форсберг (87).

В среду, 11 марта, Ливерпуль сыграет с Атлетико из Мадрида (первый матч англичане проиграли с минимальным счетом), а ПСЖ в Париже попытается взять реванш у дортмундской Боруссии (первый матч ПСЖ проиграл со счетом 1:2. Матч в Париже пройдет без зрителей.

Остальные участники четвертьфинальной стадии определятся на следующей неделе (в скобках результат первого матча):

17 марта - "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Ювентус" - "Лион" (0:1)

18 марта - "Бавария" - "Челси" (3:0), "Барселона" - "Наполи" (1:1).

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Как сообщалось, матч Лиги Европы Вольфсбург - Шахтер в Германии пройдет без зрителей, а болельщикам украинского клуба вернут деньги.

Также мы писали, что в Польше отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса.