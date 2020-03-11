Мировой кризис, день второй: падение гривни

Если понедельник многие посчитали днем начала мирового кризиса, то вчера, возможно, начался кризис украинский. Поскольку 9 марта в Украине было выходным днем, межбанк не мог в тот день должным образом отреагировать на падение мировой цены нефти и связанные с этим фондовые катаклизмы. Поэтому все началось вчера.

Можно сказать, Украине в этом плане повезло. Нацбанк имел возможность целые сутки понаблюдать за тем, что происходит в остальном мире, и быть готовым к панике на межбанке с утра. Поэтому, выбросив "на сглаживание колебаний" почти 300 миллионов долларов, ведомство Смолия предотвратило панику, которая могла за один день "съесть" все укрепление гривны, которое происходило в прошлом году.

Правда, после вливаний НБУ плавное снижение курса гривны продолжилось, но итоговые 25,37-25,40 (то есть проседание всего на полтора процента) – это вовсе не так страшно, как могло быть.

Другое дело, что наличный рынок изменил тренды: теперь доллар не купишь днем с огнем, и обменники ставят курс выше межбанковского, чтобы привлечь желающих сдать валюту. А это как раз и провоцирует панику у населения.

Поведение финансового рынка в ближайшей перспективе предсказать трудно. Нефтяной рынок понемногу восстанавливается, а потому вроде бы нет причин для продолжения снижения курса гривны. И не исключено, что нацвалюта сейчас тормознет на новых рубежах.

Однако дальнейшего ее ослабления (как минимум, до "старых" 27 гривен за доллар) все равно весьма вероятно. Происходит то, о чем и предупреждали в прошлом году: иностранные спекулянты, которые весь 2019-й сдавали доллары, чтобы купить гривневые ОВГЗ, при первом же "шухере" бросились сдавать украинские бумаги, чтобы забрать свои доллары назад. И теперь этот процесс необратим. Тем более что "шухеров" в 2020-м будет еще немало.

Действия главы Нацбанка Якова Смолия по спасению курса гривны уже привели к тому, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил его в разбазаривании золотовалютных резервов ради того, чтобы иностранные спекулянты успели "дешево" выйти с украинского рынка. Из-за этого Дубинский заявил, что начнет сбор подписей, конечной целью которого станет увольнение Смолия.

При этом, власти уже давно собираются уволить руководство НБУ. И нынешняя ситуация на валютном рынке лишь даст для этого удобный повод.

Сытник – вслед за Рябошапкой?

Отставка может ждать не только правление НБУ, но и руководство НАБУ.

Уже сегодня на заседании комитета по правоохранительной деятельности могут быть рассмотрены два проекта закона, по каждому из которых (в случае их принятия) будет автоматически уволен глава НАБУ Артем Сытник. Так как они запрещают занимать руководящие должности людям, которые привлекались к ответственности за коррупцию (а именно к таковой привлечен Артем Сытник, по которому уже составлен и вступил в силу после решения апелляционного суда, протокол о коррупционном деянии).

В этой ситуации, конечно, интересно, какую позицию по главе НАБУ займет фракция Петра Порошенко, который в свое время сам не раз пытался убрать Сытника. Но это из разряда чистого любопытства, потому что 226 голосов за такой законопроект точно найдутся даже без "Евросолидарности".

Но самое интересное – это то, какие усилия предпримет Запад, чтобы спасти главу НАБУ, который на данный момент остается пожалуй единственным в украинской власти топовым представителем сил, ориентированных на демократичеких истеблишмент в США (так называемых "соросят").

Уже ходят слухи, что по линии МВФ идет давление на украинскую власть. И это может быть серьезнее, чем просто заявление послов западных стран.

Украинская власть, напуганная мировым кризисом, похоже, решила вновь присягнуть МВФ в надежде, что Фонд даст нам кредит, что стабилизирует ситуацию. Даст ли Фонд кредит или нет, а если даст, то спасет ли это украинскую экономику или еще глубже вгонит ее в кризис из-за выполнения условий МВФ - вопрос очень спорный.

Однако, в ходе этих терок, западные круги, имеющие влияние на МВФ, вполне могут выставить условие сохранение на своем посту Сытника.

И тут уже для украинской власти принципиальный вопрос - выдержит ли она, как и в случае с Рябошапкой, это давление? Либо прогнется, позволил иностранным структурам по-прежнему определять кто у нас должен возглавлять правоохранительные органы, а кто не должен.

И для Владимира Зеленского вновь, как и в случае с отставкой генпрокурора, наступает момент истины. Сказав "Р", нужно говорить и "С". Иначе недавнее увольнение "Р" окажется бессмысленным.

Италия на карантине. Когда очередь Украины?

Мировой кризис, связанный с обвалом нефтяного рынка, временно отодвинул на второй план более глобальную тему, которая является ключевой "бомбой" 2020 года, – коронавирус. Между тем эпидемия продолжает делать свое дело, постепенно превращаясь в пандемию и оказывая огромное влияние на мировую экономику.

Вчера были опубликованы данные о том, что Китай из-за "Ковид-19" потерял 17% своего экспорта. И в абсолютных цифрах это такие потери, которые уничтожили бы экономику любой страны, кроме двух экономических сверхдержав – США и КНР.

Но потери ждут и всех остальных. Вчера сразу три наших ближайших соседа – Польша, Чехия и Молдавия – объявили об отмене всех массовых мероприятий, что означает, что Украина на очереди. А отмена концертов, футбольных матчей и т. д. – это также сворачивание экономической активности.

Но хуже всего то, что в ситуации, когда не найдено действенных рецептов противодействия эпидемии, лишь вопросом времени является не только чешско-польско-молдавский сценарий, но и сценарии более серьезные.

Чтобы увидеть ближайшую перспективу для всего мира, достаточно посмотреть на сегодняшнюю Италию. Это и ограничение передвижения граждан по стране (а значит – кризис для транспорта), закрытие школ и университетов (кризис для сферы образования), прекращение работы спортивных клубов, салонов красоты и прочей сферы обслуживания (которая тоже создает определенную часть ВВП страны). По большому счету, все сводится к тому, чтобы все, кому не критично важно быть на работе, оставались дома. И хорошо тем, у кого работа критична для общества или может быть сделана в интернете, потому что остальных ждет вынужденная безработица.

В Песках снова война

А на Донбассе тем временем возобновились активные боевые действия, причем в эпицентре оказалось призабытое название – Пески. Судя по сообщениям от противоборствующих сторон, речь идет, так или иначе, о боевой инициативе со стороны сепаратистов – то ли их атаки, то ли закладки мин, на которых взорвался украинский транспорт.

Какая из версий верна, в данном случае не так уж важно, потому что главный итог – гибель украинских военных. То ли одного (по версии штаба ООС), то ли пяти (по версии сепаратистов). И это снова в полный рост ставит вопрос о том, почему война на Донбассе продолжается.

Владимир Зеленский хочет мира, о чем он постоянно заявляет. Но возникает вопрос: почему Владимир Зеленский выступает против того, чтобы быстро развести войска по всей линии разграничения? Ведь он не может не видеть, что в ситуации, когда две армии стоят друг против друга, постоянно происходят какие-либо провокации, перерастающие в боевые действия и боевые потери.

Владимир Зеленский хочет мира, но не хочет выполнять Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны. В частности, он против выборов на Донбассе до тех пор, пока украинская армия не возьмет границу под контроль. Получается, что вчерашние боевые потери происходят потому, что украинский президент против выполнения двух вышеперечисленных пунктов. И теперь возникает вопрос: стоят ли жизни украинских военных и мирных жителей того, чтобы проявлять принципиальность в вопросе выборов?

Хотелось бы, чтобы на этот вопрос ответ дала власть. Или хотя бы задумалась над ним. Потому что до тех пор, пока это не произойдет, украинцы будут погибать. Неизвестно за что.

Путину дадут пятый срок

А в России тем временем начался последний этап подготовки к конституционной реформе, который в значительной степени обесценил все предыдущие правки. Теперь уже не нужно гадать, зачем Владимир Путин производит перераспределение власти между различными ее ветвями, потому что дан ответ на главный вопрос: может ли он быть президентом после 2024 года.

Сможет.

Правки вносятся таким образом, чтобы конституционная реформа обнулила все президентские сроки, которые были в России. То есть Путин сможет избираться еще на два срока.

Правда, не факт, что ВВП этой возможностью воспользуется. В 2024-м ему стукнет 72, и каким будет здоровье российского президента в тот момент, не может сказать даже он сам. Однако возможность переизбраться означает сохранение управляемости всей вертикали власти и отсутствие необходимости борьбы за место преемника. То есть всей той лихорадки, через которую, к примеру, в 2004-м прошла Украина.

Вполне вероятно, что однажды Путин пересядет в кресло главы Госсовета, чтобы отдать пост президента кому-то, кого он посчитает надежной заменой, и управлять из тени (как Нурсултан Назарбаев в Казахстане, а ранее – Дэн Сяопин в Китае). Но теперь он не ограничен во времени при выборе этого момента. А значит, процесс перехода власти может оказаться не таким болезненным, как того ожидают противники России, которые рассчитывали, что именно в этот момент страна и развалится.