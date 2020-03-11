В S&P ухудшили прогноз мировых цен на нефть и предупредили о снижении рейтингов
Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $40 за баррель после обвала фондовых рынков.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе $60 за баррель.
Прогноз на следующий год был снижен до $50 с $55 за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год - до $2 за 1 млн британских тепловых единиц с $2,25.
"Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла", - говорится в сообщении S&P.
Ранее сообщалось, что после обвала в понедельник цена на нефть пошла вверх.
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