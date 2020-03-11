Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $40 за баррель после обвала фондовых рынков.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе $60 за баррель.

Прогноз на следующий год был снижен до $50 с $55 за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год - до $2 за 1 млн британских тепловых единиц с $2,25.

"Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла", - говорится в сообщении S&P.

Ранее сообщалось, что после обвала в понедельник цена на нефть пошла вверх.

Также мы писали, что ценовая война на нефтяном рынке может разорить сланцевые компании США.