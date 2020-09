Изучающие африканские сообщества охотников-собирателей исследователи из США сделали вывод, что сидеть на корточках или на коленях полезнее, чем на стуле либо на диване. Поза для отдыха влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Такие результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Университета Южной Калифорнии решили разобраться, как отдыхали и экономили силы люди до изобретения современной мебели. Для этого они наблюдали за танзанийскими охотниками-собирателями из племени хадза, у которых образ жизни мало изменился с незапамятных времен, когда не было благ цивилизации.



По мнению исследователей, нельзя считать, будто сидеть и бездействовать вредно. Ведь физиология человека постоянно адаптировалась к новым условиям, и если бы бездействовать было плохо для здоровья, наша эволюционная история не предоставила нам для этого занятия так много времени.



Во время проведения исследования добровольцы хадза носили устройства, которые измеряли периоды их физической активности и отдыха. Оказалось, что люди этого племени проводили в состоянии физической активности чуть больше часа в сутки. Хотя это в три раза больше, чем 22 минуты, рекомендованные министерством здравоохранения США, но и значительно меньше, чем ожидали ученые. Получается, у наших предков, живущих в согласии с природой, был высокий уровень бездействия.

Наблюдения показали, что люди хадза ведут практически такой же сидячий образ жизни, как и жители развитых стран, проводя в неподвижности до 10 часов в день. Однако у них нет признаков хронических заболеваний, связанных с длительным сидением. Причина, по мнению ученых, заключается в позе отдыха. В периоды бездействия люди хадза сидят на корточках или на коленях. При этих положениях уровень мышечной активности выше, чем во время сидения на стуле.



Ученые предположили, что при легкой активности мышц сжигаются жиры, поэтому позы на корточках и на коленях могут быть не такими вредными, как сидение на стуле. По крайней мере, у людей хадза крайне редки заболевания сердца и нарушения метаболического обмена, характерные для офисных работников, сидящих в креслах по 10-12 часов в сутки.

Авторы не призывают жителей городов отдыхать или работать, сидя на корточках или на коленях. Но периодически вставать и приседать, а также выбирать более активные позы можно, чтобы снизить риски для здоровья, связанные с сидячим образом жизни.

