Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что в ближайшее время министр финансов Игорь Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль направятся в США для переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg, передает пресс-служба президента.

По словам Зеленского, новый министр финансов Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Зеленский отметил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис президента, не только Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Зеленский назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

Он отметил, что обеспокоен этим.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль заявил представителю МВФ о готовности Украины продолжать сотрудничество.

Также мы писали, что МВФ объявил о выделении 50 млрд долларов странам, где бушует коронавирус.