В МАУ назвали города Европы, в которые отменят рейсы из-за коронавируса
Во вторник стало известно, что из-за коронавируса авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран.
Корреспондент "Страны" позвонил на горячую МАУ, чтобы узнать, какие именно полеты отменены.
На горячей линии не смогли назвать полный перечень отмененных рейсов.
"Еще вносятся изменения в графики полетов, так что пока не можем сказать, какие рейсы будут отменены по всем направлениям. Но на те рейсы, которые уже точно отменены, вы не сможете технически забронировать билет", - объяснили в МАУ.
Интересно, что столицу Италии Рим, где сейчас бушует эпидемия коронавируса, полеты пока не отменяют.
"А вот в Венецию и Милан некоторые рейсы будем отменять", - сказали "Стране" на горячей линии.
В МАУ отметили, что отмена части рейсов по всем направлениям продлится с 12 марта до начала апреля.
"Мы еще ожидаем подтверждения от аэропортов и стран назначения по отмене рейсов", - добавили в МАУ. И уточнили, что дальнейший график полетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ранее "Страна" сообщала, что 10 марта лоукостеры Wizz Air и Sky Up тоже объявили о приостановке рейсов в Италию из-за коронавируса.
Также мы писали, что в начале февраля по той же причине были отменены прямые рейсы из нашей страны в Китай.