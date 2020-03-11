Во вторник стало известно, что из-за коронавируса авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран.

Корреспондент "Страны" позвонил на горячую МАУ, чтобы узнать, какие именно полеты отменены.

На горячей линии не смогли назвать полный перечень отмененных рейсов.

"Еще вносятся изменения в графики полетов, так что пока не можем сказать, какие рейсы будут отменены по всем направлениям. Но на те рейсы, которые уже точно отменены, вы не сможете технически забронировать билет", - объяснили в МАУ.

Интересно, что столицу Италии Рим, где сейчас бушует эпидемия коронавируса, полеты пока не отменяют.

"А вот в Венецию и Милан некоторые рейсы будем отменять", - сказали "Стране" на горячей линии.

В МАУ отметили, что отмена части рейсов по всем направлениям продлится с 12 марта до начала апреля.

"Мы еще ожидаем подтверждения от аэропортов и стран назначения по отмене рейсов", - добавили в МАУ. И уточнили, что дальнейший график полетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее "Страна" сообщала, что 10 марта лоукостеры Wizz Air и Sky Up тоже объявили о приостановке рейсов в Италию из-за коронавируса.

Также мы писали, что в начале февраля по той же причине были отменены прямые рейсы из нашей страны в Китай.